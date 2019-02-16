الجنيه السوداني يهبط لمستوي "تاريخي" مقابل الدولار

انهار الجنيه السوداني مقابل صرف العملات الاجنبية في الاسواق الموازية مسجلا اسعار متدنية امام بقية العملات هي الأدنى حتى اليوم وفق مصادر موقع اخبار السودان . وبلغ الدولار اليوم 70 جنيها للتعاملات النقدية مقابل 85 جنيها للتعاملات البنكية مبتعدا بنسبة كبير عن سعر لجنة السوق . متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم السبت 16\02\2019م العملة الصرف مقابل الجنيه وفق موقع اخبار السودان

الدولار الامريكي 70.00 جنيه

الريال السعودي 18.20 جنيهاً

الدرهم الاماراتي 20.50جنيها

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