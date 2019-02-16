"أنا موكب"… فتاة سودانية تثير ضجة بما فعلته على الطريق

وقال نشطاء مواقع التواصل إن الفتاة دعت بنات الحي لمشاركتها ولم تجد استجابة، فخرجت وحدها للتعبير عن رأيها وموقفها، على طريق ذراعي بمنطقتها وهي ترفع لافته كتب عليها “أنا موكب. أنا ثورة. تسقط بس”. وكتبت على ورقة أخرى: “بنات الحلة كوزات عميلات رفضوا يطلعوا معاي”، فيما تلثمت لإخفاء ملامحها خشية تعرضها لملاحقات أمنية.
وأكدت الحكومة السودانية، مساء الخميس، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للرد على مجموعة الأحزاب المعارضة، التي دعت إلى “تغيير النظام بالقوة، ونادت بالعنف والإرهاب الفكري والسياسي”.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، كان تجمع المهنيين السودانيين (نقابي غير حكومي)، ومجموعة من الأحزاب المعارضة ومنظمات مدنية سودانية، قد أعلنوا في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، اتفاقههم على “إعلان الحرية والتغيير”، و”تمسكهم بإسقاط النظام وتصفية مؤسساته”.
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