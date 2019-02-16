رسالة من البشير الي "إردوغان".. تفاصيل

تسلم نائب رئيس جمهورية تركيا فؤاد اوكتاي، من وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز رسالة خطية من رئيس الجمهورية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان تتعلق بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. أكد اوكتاي خلال اللقاء الذي جري في العاصمة انقرة حرص القيادة التركية على علاقاتها الاستراتيجية مع السودان، وجدد اوكتاي الي مبعوث رئيس الجمهورية عمر البشير لانقرة وقوف تركيا الكامل مع السودان في وجه التحديات التي تستهدف أمنه واستقراره. واستعرض اللقاء تفاصيل مشروعات الشراكة الاستراتيجية تمهيدا لعقد اجتماعات المجلس الأعلي للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وقدم ممتاز شرحا للأوضاع في السودان عقب الاحتجاجات الأخيرة مؤكدا هدوء الأوضاع مشيرا للخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية علي المدى القصير والطويل.

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