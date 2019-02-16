السودان يوقع اتفاقات لحماية الامن الصحي بالحدود

قال وزير الصحة، الخير النور، وزارته وقعت اتفاقية مع بعض الدول المجاورة بهدف أمن الحدود وتقليل المخاطر الصحية، مؤكداً الإلتزام بتطوير بيئة العمل وتجويد الأداء لتحقيق النتائج المطلوبة وحماية وأنقاذ الأرواح.

وتعهد النور، لدى مخاطبته ختام فعاليات ورشة وضع خارطة الطريق لنظام الطوارئ الصحية في السودان والتي تمت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بتنفيذ توصيات الورشة وتطبيقها على أرض الواقع.

وقال إن الورشة دعت الى تقوية نظم الاحالة بالمستشفيات وتاهيل المستشفيات لاستيعاب حالات الاصابات الجماعية، فضلا عن تأهيل الكادر الطبي من خلال اتاحة الفرص التدريبية المكثفة حول إدارة الكوارث والإصابات الجماعية.

من جانبه قال مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية سليمان عبدالجبار، إن الورشة قامت على خلفية المشاكل الصحية بالبلاد، مشيرا إلى أن هناك جزءا كبيرا من المشاكل الصحية يأتي للسودان لحدوده المفتوحة وكثرة دول الجوار.

وشدد على ضرورة تأهيل المؤسسات والكوادر لمجابهة الطوارئ وكيفية الإستجابة لها والتقليل من الآثار الناتجة.