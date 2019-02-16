المالية بالخرطوم تؤكد الاهتمام بـ(معاش الناس)

أكد وزير المالية بالخرطوم، صلاح علي أحمد، دعمه وسنده لاتحاد نقابات عمال الولاية في كل ما يتعلق بمعاش الناس مشيراً الى اهمية تبني الاتحاد لمشروعات انتاجية ذات رؤية مستقبلية مستدامة والاهتمام بتفعيل المؤسسة التعاونية للعاملين وفتح جمعيات مواقع العمل بكل وحدات الولايه وتوفير السلع بسعر الإنتاج.



وأشار لدى لقائه بالضباط الثلاثة وأمين علاقات العمل لاتحاد نقابات عمال الولاية برئاسة هاشم التوم، إلى ضرورة إفراد مساحة للاهتمام بشريحة الشباب وتأهيلهم عبر البرامج التي تمكنهم من المنافسة في أسواق العمل الحر ومحاربة زيادة البطالة والمساهمة في وقف منافسة العمالة الاجنبية وإحلالها بديلاً للعمالة الوطنية.

وقدم الوفد تنويراً عن إنجازات الاتحاد في دورته الحالية، مشيراً الى المبادرات والشراكات التي ينتهجها الاتحاد للمساهمة في رفع المعاناة عن العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية عبر توفير سلة رمضان وسله الشتاء وسلة البركة وخراف الأضاحي بالتقسيط المريح للعاملين.