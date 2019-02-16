تصريحات مثيرة.. مدرب المريخ (قلق) بشأن غياب (التش)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال التونسي يامن الزلفاني، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، إن فريقه يسعى لتحقيق تأهل تاريخي إلى نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، على حساب مولودية الجزائر، في مباراة إياب دور الـ8، اليوم السبت، على ملعب أم درمان.

وأوضح الزلفاني، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء المرتقب: “بعد التعادل السلبي من أرض منافسنا، ليس أمامنا خياراً سوى الفوز، لضمان الترشح، ولاعبو فريقي جاهزون، ولدينا جمهورنا الذي سوف يساندنا”.

وأضاف، أن قائمته بها بعض اللاعبين المصابين، أبرزهم أحمد التش، الذي وصفه باللاعب المهم في جميع مباريات الفريق السابقة، مؤكداً أنه سيعمل على التعامل مع غيابه، ولكن على بديله أن يقدم المردود المطلوب.وأشار الزلفاني إلى أن فريقه لعب بتوازن وهدوء أمام المولودية في الجزائر، وأنه يدرك جيداً أنه يجيد الخروج بنتائج إيجابية خارج ملعبه، كما فعل أمام الرفاع البحريني والنصر السعودي.

وأصر يامن الزلفاني، على أن طلبه تأجيل مباراة الفريق بالدوري المحلي، قبل مواجهة مولودية الجزائر، كان صحيحًا، لأن الفريق ما يزال يعاني من آثار إصابات لاعبين، وأنه لو جازف ولعب بهم محلياً لتجددت الإصابات.