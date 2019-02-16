مجلس الهلال : خبر المدرب السوري غير صحيح

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الخليج 365 :
نفي مجلس اداره نادي الهلال تعاقده مع المدرب السوري نزار محروس او التفكير في التفاوض معه لقياده الهلال في المرحله المقبلة ،،وأكد مجلس الهلال انه اكمل اتفاقه مع
المدرب الأجنبي الجديد والذي سيصل زامبيا خلال ساعات ،،الأمر الذي يتطلب قليلا من الصبر بعيدا من الشائعات المضره
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