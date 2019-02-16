مصيبة زيسكو تهوّن من صدمة الهلال السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الهلال

الخليج 365 :

تلقى الهلال ضربة موجعة بتأكد غياب مدافعه المميز، النيجيري إيمانويل إيرواتشوكو، عن مواجهة زيسكو الزامبي، يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس الكونفيدرالية، لتراكم البطاقات.

ونال إيمانويل، بطاقة صفراء، في مباراة الهلال بالجولة الثانية أمام نكانا الزامبي، وهو الأمر الذي أصاب الجميع بحزن شديد لأهمية المدافع النيجيري.

لكن الهلال تلقى خبرا سارا، قبل مواجهة زيسكو يوناتيد، حيث خسر الأخير جهود أفضل وأهم لاعبيه كوندواني متونجا، الذي طرد في الدقيقة 90 من مباراة فريقه الأربعاء الماضي أمام أشانتي كوتوكو الغاني، ليتأكد غيابه عن مواجهة الفريق السوداني