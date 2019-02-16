موعد مباراة المريخ والمولودية بتوقيت السودان 

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ الخليج 365 : انعقد في الرابعة من عصر الجمعة بقاعة الاجتماعات باستاد المريخ الاجتماع الفني لمباراة الغد بين المريخ والمولودية حيث أقر الاجتماع الساعة السابعة من مساء الغد بتوقيت السودان لبدء المباراة كما وقف على كل الترتيبات الإدارية والفنية والامنية لقيام المباراة واعتمد ازياء الفريقين الأحمر الكامل للمريخ والأبيض والاخضر للمولودية..

ترأس الاجتماع مبارك الضفيان نائب الأمين للاتحاد العربي وعضو اللجنة المنظمة للمسابقات وحضره من الاتحاد العام الفاتح باني نائب الرئيس للمسابقات والمراقب العام للمباراة ايمن هارون من الأردن والمنسق العام للمباراة مازن مرزوق من مصر والمنسق الأمني رشيد عاكية من المغرب ومقيم الحكام مراد الداعمي من تونس..

كما حضره من المريخ اللواء كمال شقاق رئيس القطاع الرياضي والعميد عبد الرحيم بدر الدين نائب امين المال ود. مدثر خيري المدير التنفيذي وأكرم خيري مدير الكرة..

ومن جانب المولودية نبيل بوتنون مدير الفريق والإداري حميدوش عبد النور وطبيب الفريق اردان جمال.

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