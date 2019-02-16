دراسةجديدة : أسنانك تكشف حالة “صحتك العقلية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يقول علماء إن الأسنان تقدم معطيات شاملة عن صاحبها، مثل نظامه الغذائي ونمط حياته، إلى جانب سبب وفاته، مشيرين مؤخرا إلى أنها يمكن أن تتنبأ كذلك بالمخاطر الصحية.

ووجد بحث حديث أن أسنان الإنسان قد تكشف عددا مع المعلومات بشأن مستقبل حياته، لاسيما المخاطر الصحية التي تحدق به، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وعلى وجه الخصوص، وجد العلماء أن الأسنان يمكنها التنبؤ باضطرابات الصحة العقلية التي قد تصيب الإنسان، مثل الاكتئاب والقلق وانفصام الشخصية..

وقالت الدكتورة إيرين دن، وهي طبيبة نفسية في مستشفى ماساتشوستس العام الأميركي، إن الأسنان اللبنية (أو الأولية)، التي يفقدها الإنسان حين يكون عمره لا يتجاوز 6 سنوات، تكشف أسرارا كثيرة.

وتابعت “من خلال دراسة هذه الأسنان، وجدنا أن الأشخاص الذين يمتلكون مينا أسنان نحيفة هم أكثر عرضة لمشكلات الاضطرابات ونقص الانتباه”.

وأضافت إيرين دن “هذا شيء لم نشهده أو نفكر به من قبل”.

وذكرت أن البحث تم من خلال عملية تصوير عالي الدقة للأسنان اللبنية بعد سقوطها، ثم مقارنتها مع سلوك أصحابها.

وتوصل الباحثون إلى أن الاختلافات في أبعاد وأشكال الأسنان تنبئ بشكل أفضل بمستقبل الصحة العقلية.

وقالوا إن الدراسة في الحاجة إلى مزيد من البحث والتعمق، من أجل توفير نتائج أكثر دقة.