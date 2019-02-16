من المتسبب في حدوث إطفاء كامل للكهرباء بالسودان؟

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
انقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء السودان مساء اليوم (الجمعة).
وقالت وزارة الكهرباء في تعميم صحفي مساء اليوم، إن مركز التحكم القومي أكد حدوث إطفاء كامل في الشبكة ونوهت إلى أن المهندسون والفنيون بدأوا في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة بصورة تدريجية.
وسبق أن تعرضت ولايات السودان المختلفة منذ يناير 2018، بما فيها العاصمة الخرطوم، لإطفاء كامل إثر انقطاع التيار الكهربائي.
وأعلنت وزارة الكهرباء في أوقاتٍ سابقة، عن إجراء تحقيقات لمعرفة أسباب حدوث إنقطاع التيار الكامل ومحاسبة المتسببين في ذلك
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