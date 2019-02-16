مرض مجهول يصيب المئات من قرية شعيب بالقضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرّض المئات من مواطني قرية”شعيب” التابعة لمحلية القريشة الحدودية بولاية القضارف إلى إصابات خطيرة ممثلة في إنحناء الظهر جراء تناولهم مياه شرب غير صالحة لعدة سنوات.

وكشف معتمد المحلية العقيد أمن عبد السميع دفع الله في تصريحات لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” أن أهالي منطقة شعيب ظلوا يتناولون مياهًا مالحة لعشرات السنين من أربعة مصادر أثبتت الفحوصات والتحاليل المعملية عدم صحتها للشرب والاستخدام الآدمي.

وأضاف أن المئات من الشباب والشابات تعرّضوا لحالات إصابة بإنحناء الظهر تتراوح أعمارهم ما بين”35 ـ40″.

ولفت دفع الله إلى أن خطر الإصابة والعطش يهدد أكثر من سبعة آلاف مواطن بالقرية مما دفع الأهالي لجلب المياه من مسافات تقدر بأربعة كيلو مترات.