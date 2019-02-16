هل دخل المؤتمر الشعبي مرحلة التشظي؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

يوما بعد يوم تصعد الي السطح مشاكل حزب المؤتمر الشعبي ويظهر ما كان خافيا علي الناس ويبدو الحزب اقرب الى التفكك والتشظي من أن يكون حزبا واحدا منضبطا تحكمه المؤسسية ويلتزم أعضاؤه بما تقرره المكاتب المختصة في حزبهم.

كثيرا ما ارتفع صوت الاستاذ كمال عمر والدكتور عمار السجاد وآخرون يرفضون ما تسير عليه القيادة العليا في الحزب وهذا الأمر حتما ليس في صالح الحزب ولابناءه والافضل لمنسوبي الحزب أن يضعوا حدا لهذا الوضع الغير سليم .

من قبل جهر الاستاذ كمال عمر برأيه من موقف حزبه من الشراكة وهدد بالاستقالة ثم عدل عن موقفه وصمت ، وايضا نقل عنه والدكتور السجاد رايا سالبا في الشراكة ايام إقرار قانون الانتخابات في البرلمان وقبل ذلك بايام من نقاش قانون الحريات العامة ومارآه بعض شباب الشعبي أنه خروج عن مقررات الحوار الوطني واجهاض للاتفاق المبرم بين قوى الحوار ، ولاننسي الهجوم العنيف والعلني للاستاذ كمال عمر علي شخص الأمين العام للحزب الدكتور علي الحاج وكيف انتهي ، وايضا سجل كثير من شباب الحزب اعتراضا على مواقف القيادة من استمرار الشراكة في ظل التصدي العنيف للمتظاهرين وقمع الاحتجاجات وصولا إلى قتل بعض المحتجين وقد شارك بعض شباب المؤتمر الشعبي في الاحتجاجات وسجلوا حضورا كبيرا مما جعل البون شاسعا بينهم وبين قياداتهم التي لاترى مصلحة في فض الشراكة كالاستاذ محمد الامين خليفة والشيخ ابراهيم السنوسي والدكتور علي الحاج ومهد هذا الخلاف لبروز اراء مثل التي عبر عنها المنشقون عن الأمانة العامة مما جعل الحزب في هذه المرحلة اقرب للتشظي من اي وقت مضى.

انقلبت الأوضاع داخل أحد أكبر حلفاء الحكومة حزب المؤتمر الشعبي، وباتت انقلابًا بتكوين مجموعة لـ”أمانة ظل”.

ويشهد الحزب صراعًا مكتومًا داخل أجهزته خاصة الأمانة العام، وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الخميس” إن الخلافات الحادة ضربت صفوفه بقوة بعد إبداء مجموعة على رأسها عمار السجاد وحسن خليفة وكمال عمر سخطها الشديد ورفضها لأداء الأمانة العامة.

وقالت الصحيفة إن قيادات بالحزب شرعت فعليًا في تكوين أمانة”ظل” موازية للأمانة العامة الموجودة الآن.

وأوضح أن مجموعة السجاد وخليفة وكمال عمر أبدت امتعاضها الشديد من أداء الأمانة العامة، واتهمت الأمين العام بتغييب المؤسسات.