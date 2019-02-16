شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الخليج 365: صحيفة قوون: * الهلال يقيل الزعفوري ويفاوض السوري * الطريفي رئيساً للقطاع الرياضي.. جميل مديراً للكرة.. عودة الجنرال للعلاقات العامة وإعفاء اليماني * نزار محروس يكشف عن الاتصالات الهلالية.. وصحيفة سورية تؤكد بأن مدرب الجيش في انتظار التأشيرة * المريخ والمولودية في صراع الوصول لمربع العربية * أعضاء الاستئنافات يلوحون بالاستقالات.. واتحاد الخرطوم يسقط في امتحان احترام الإعلام * الهلال يؤدي مناورة مثيرة بملعب باور ديناموز * التيار الكهربائي يتسبب في تأجيل جديد للقاء الأحداث صحيفة الصدى: * زلزال الملاعب حاضر.. هتافنا هادر.. حظك عاثر يا بطل الجزائر * الزلفاني يعد بمباراة تاريخية أمام المولودية ومدرب الجزائري يتخوف من الغيابات المؤثرة * الكاردينال يواصل هوايته المفضلة ويضم الزعفوري لقائمة الأكياس الطائرة من الهلال * هلال كادوقلي وود هاشم يتعادلان سلبياً * شقاق يحتوي احتجاج مسؤولي المولودية في الاجتماع الفني للمباراة * أهلي شندي يهزم مريخ الفاشر ويصعد لدوري النخبة رسمياً

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 16 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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