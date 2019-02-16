عبد الملك الحوثي يوجه دعوة عاجلة إلى الشعب اليمني بعد مؤتمر وارسو

شهاب محمد - الخرطوم - عبد الملك الحوثي

الخليج 365:

دعا زعيم جماعة “أنصار الله عبد الملك الحوثي، الشعب اليمني إلى الخروج في مسيرات جماهيرية حاشدة، الأحد المقبل.

وأكد الحوثي في بيان له بشأن مؤتمر وارسو أن المؤتمر الذي انعقد بتوجيه وإشراف أمريكي ما هو إلا محطة من محطات كثيرة حيكت فيها المؤامرات على الأمة، وما يميزه عن سابقاته من المحطات الكثيرة هو الظهور في العلن لما كان يجري في الخفاء، وفق ما نشرته قناة المسيرة التابعة للجماعة.

وقال إن “ظهور ممثل الخونة المرتزقة إلى جانب نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي في صورة فاضحة ومخزية وكاشفة عن الموقع الذي أراد الخونة وأسيادهم لشعبنا العزيز أن يكون فيه والعياذ بالله” على حد قوله.

ولم يصرح الحوثي باسم الممثل، لكن وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني هو الذي كان جالسا بجانب نتنياهو، في مشهد أثار جدلا واسعا، وبعدها قال في مجموعة تغريدات له عبر “تويتر”، إن موقف بلاده من القضية الفلسطينية “ثابت ولا يقبل المزايدة”.

وأوضح عبد الملك أن من وصفهم بالخونة وأسيادهم “أرادوا لشعبنا العزيز أن يكون دمية لإسرائيل وأداة من أدوات أمريكا كما فعلوا هم، وأن يخرج بذلك من موقعه الذي شرّفه الله به موقع الإيمان، وأرادوا له في سبيل توجهاتهم وخيانتهم أن يضحي باستقلاله وكرامته وحريته وأن يتخلّى عن قيمه وأخلاقه، وهيهات هيهات”.

وأشار إلى أن الشواهد الكاشفة تتوالى بكل وضوح عن خلفية وأسباب الأحداث التي تجري في المنطقة، وطبيعة الدور التخريبي والفتنوي والإجرامي لأدوات أمريكا وإسرائيل من المنافقين بكل فئاتهم وأنواعهم، فمؤتمر وارسو ما هو إلا محطة من محطات كثيرة حيكت فيها المؤامرات على الأمة.

وأكد أن “شعبنا العزيز ثابت على مواقفه الايمانية والأخلاقية والإنسانية الى جانب الشعب الفلسطيني والمقدسات ومتمسك بقضايا الأمة الكبرى، وموقفه في العداء للعدو الإسرائيلي الغاصب المعادي للأمة والإسلام موقف مبدئي عقائدي”.