مُتعهِّد يُهدِّد بمُقاضاة فنان شاب بسبب (عيد الحُب)!

الخرطوم: تفاؤل العامري

كشف مُتعهِّد حفلات مشهور فضّل حجب اسمه، عن إلغاء العقد المبرم بينه وفنان شاب معروف بسبب رفض الأخير لإحياء حفل عيد الحب رغم الاتفاق المُسبق، وقال المُتعهِّد في حديث خص به (كوكتيل)، إنه قَامَ بإنهاء العقد بينه والفنان رغم تدخُّل الأصدقاء لاحتواء الموقف، إلا أنّه أصرّ على موقفه بعد أن حزم الفنان حقائبه وغادر خارج البلاد دُون أن يحسم معه الأمر بشكلٍ نهائي، لافتاً إلى أنه بانتظار عودته من أجل استرجاع العربون وإلا سيلجأ للقضاء.