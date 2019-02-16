بالاك: بايرن ميونخ يستطيع هزيمة أي فريق في العالم

أبدى مايكل بالاك، نجم بايرن ميونخ وتشيلسي السابق، الجمعة، عدم اندهاشه من سقوط بوروسيا دورتموند، على يد توتنهام (0-3)، الأربعاء الماضي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال الدولي الألماني السابق، في تصريحات أبرزتها شبكة “سكاي سبورتس”: “لا توجد مفاجأة كبيرة (في هزيمة دورتموند)، لقد تم تأكيد الأمر فقط، وهو أن الدوري الإنجليزي أفضل بكثير من البوندسليجا”. وأضاف: “في إنجلترا يملكون أفضل لاعبي العالم، فهناك أموال طائلة”. وعن المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ وليفربول، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، قال: “بايرن لا يزال قادرًا، على إلحاق الخسارة بأي فريق في العالم، لما يمتلكه من لاعبين ذوي جودة عالية وخبرات هائلة”. ورغم ذلك، حذر بالاك لاعبي الفريق البافاري، من قوة الريدز، موضحًا: “في الوقت الراهن، ليفربول أفضل من الجميع في أسلوب اللعب”.