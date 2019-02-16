تفتيش (737) شركة خاصة للتأكد من إدخال منسوبيها في التأمين الصحي

كشف الصندوق القومي للتأمين الصحي عن تنفيذ حملات تفتيشية ميدانية لمؤسسات القطاع الخاص، وشملت الحملة أكثر من (737) مؤسسة لم تدخل منسوبيها في أي نوع من أنواع التأمين، وأسفرت الحملة عن (4.6%) من الشركات رفضت إدخال منسوبيها في أي نوع من أنواع التأمين الصحي، فيما استجابت أكثر من (270) مؤسسة وأبدت رغبتها في إدخال منسوبيها في مظلة التأمين الصحي، فيما طالبت (325) مؤسسة إعطاءها مهلة لدراسة العروض المقدمة إليها لإدخال منسوبيها في عروض أخرى من أنواع التأمين الصحي.

وقال المدير العام للصندوق د. طلال الفاضل لدى مخاطبته ورشة تقييم تنفيذ المرحلة الأولى للتفتيش الميداني حسب صحيفة آخر لحظة، نطمح في أن يقوم القطاع الخاص بإدخال منسوبيه بالحسنى وذلك لحماية العاملين به، وأكد شروع الصندوق في المرحلة المقبلة تنفيذ قانون التأمين الصحي لإدخال جميع العاملين في مظلة التأمين الصحي إلزامياً، ونوه طلال إلى أن تغطية القطاع الخاص بلغت (1%) فقط، ووصف النسبة بالضعيفة مقارنة مع أعداد العاملين بتلك المؤسسات.

ومن جانبه كشف مدير إدارة التغطية السكانية بالصندوق د. بشير الماحي عن انتهاء المرحلة الأولى من حملة التفتيش الميداني، معلناً عن اكتمال الاستعدادات لانطلاقة المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن التفتيش الميداني شمل (737) شركة بالقطاع الخاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)