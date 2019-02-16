محاكمة امرأة بقتل زوجها طعناً بسيخة

حررت محكمة جنايات الأزهري برئاسة مولانا هشام عبده، ورقة اتهام تحت المادة (130) من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد حسب صحيفة آخر لحظة، وذلك في مواجهة امرأة اتهمتها المحكمة بقتل زوجها عمداً داخل منزلهما بمنطقة حي النزهة.

ورد محامي المتهمة بأنها غير مذنبة وأنها كانت في حالة دفاع عن النفس، حيث أكد شهود الاتهام بأنه في يوم الحادث دار نقاش بين المتهمة وزوجها المجني عليه، وتطور لاعتداء بالضرب في الشارع العام، وتدخل الجيران لفض المعركة وإدخالهما إلى المنزل، وقالوا أنهم استيقظوا في حوالي الساعة الواحدة صباحاً، على صوت ابن المجني عليه، وعندما هبوا إلى منزلهم وجدوا المجني عليه مرمياً على الأرض وغارقاً في دمائه، وتم إسعافه إلى المستشفى، فأكد الطبيب وفاته، وتم تحويل الجثة للمشرحة لمعرفة سبب الوفاة، حيث أكد قرار الطبيب أن المجني عليه توفى نتيجة للطعن بآلة حادة في كليته اليسرى، مما أدى إلى تهتك الكلى، وتم القبض على جميع أفراد المنزل وبالتحري معهم أفادت الزوجة بأن القتيل زوجها سقط على سيخة أثناء محاولته دخول الحمام، إلا أن الشرطة شككت في صحة الرواية، وتم استدعاء الزوجة للمرة الثانية، وبالتحري معها جاءت أقوالها متضاربة وغير مطابقة للتحري الأول، وبعد الضغط عليها أقرت بارتكابها الجريمة، وقالت إن المجني عليه كان يريد أن يطعنها وقامت بطعنه، وأنها لم تكن تقصد إزهاق روحه، وبعد اكتمال التحري معها وجهت لها النيابة تهمة القتل العمد، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع قضية الدفاع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)