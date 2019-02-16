العملة الصرف مقابل الجنيه الدولار الامريكي 70.00 جنيه الريال السعودي 18.20 جنيهاً الدرهم الاماراتي 20.50جنيها اليورو 77.00 جنيه الجنيه الاسترليني 88 جنيه الجنية المصري 3.94 جنيه الريال القطري 18.40 جنيه

كانت هذه تفاصيل خبر اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الجمعة 16 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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