الكونغرس الأمريكي: ترامب يمزق الدستور و ينتهك سلطة تخصيص الأموال العامة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال أكبر عضوين ديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب انتهك سلطة تخصيص الأموال العامة التي يمنحها الدستور للكونغرس بإصدار إعلان طوارئ لتخصيص أموال لبناء سياج حدودي وهددا بتحرك قضائي.

قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، والسناتور تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في بيان مشترك “إن الكونغرس سيدافع عن سلطاتنا الدستورية في الكونغرس، وفي المحاكم، وأمام الجمهور بكل وسيلة متاحة”؛ وفقا لـ “رويترز”.

وأضاف شومر وبيلوسي أن “الكونغرس لن يترك الرئيس يمزق الدستور”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ينوي التوقيع على إعلان حالة الطوارئ الوطنية في البلاد كخطوة في سبيل المضي في إنشاء جدار على الحدود مع المكسيك، وهو الأمر الذي يلقى معارضة داخل الكونغرس.

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