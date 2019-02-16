مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 ضباط شرطة في ولاية إيلينوي الأمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قي خمسة أشخاص مصرعهم جراء إطلاق نار في مدينة أورورا بولاية إيلينوي الأمريكية بينهم المهاجم.

وفقا لقناة “سي بي أس شيكاغو”، فإن 5 من ضباط الشرطة أصيبوا أيضا بجروح في الحادث.

وأشارت القناة إلى أن المهاجم كان موظف بشركة هنري برات، حيث وقع الحادث.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الأمريكية إن 4 من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح وعددا من المواطنين جراء إطلاق نار في مكتب بمدينة أورورا في ولاية إيلينوي بالولايات المتحدة.

وأشارت أن ضباط إنفاذ القانون يواصلون تفتيش المكان، لأنهم لا يستبعدون أن يكون للمشتبه به متواطئين.

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