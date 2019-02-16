الحكومة السورية تعفو عن أكثر من 53 ألف متخلف عن الخدمة العسكرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن قائد مركز المصالحة الروسي، الفريق سيرغي سولوماتين، أن الحكومة السورية منحت العفو عن 53 ألف متخلف عن الخدمة العسكرية. وقال رئيس مركز المصالحة “السلطات السورية تواصل العمل على العفو عن الأشخاص المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بما في ذلك في أوساط اللاجئين والأفراد السابقين في التنظيمات المسلحة غير القانونية. وقد تم بحلول 14 فبراير العفو عن 53047 شخصا”.

ومع بداية العام الجديد 2019، تتابعت القرارات الصادرة عن الجيش والقوات المسلحة السورية في تسريح دورات العسكريين الذين تم الاحتفاظ بهم لسنوات عديدة خلال الحرب.

والجدير ذكره أن القرارات المتتابعة لتسريح دفعات من العسكريين تأتي نتيجة التحاق عدد كبير من المكلفين والمطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية وانضمامهم للجيش السوري وخاصة بعد تحرير الجيش السوري لعدد كبير من المناطق.

وتؤكد الأوساط الرسمية والشعبية السورية أن الحرب على سوريا باتت شبه منتهية ومحسومة لصالح الجيش السوري بعد القضاء على الحشود الكبرى للإرهاب، ولم يتبق سوى الشيء اليسير الذي لن يكون مستحيلا على الجيش الذي تمرس مع حلفائه في صد كبرى المنظمات الإرهابية الدولية في تاريخ العصر الحديث. سبوتنيك

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