فيديو جديد لميريام كلينك تخلع ملابسها الداخلية

نشرت العارضة ​ميريام كلينك​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه على أنغام أغنيتها "بدي ياه"، بشكل جريء جداً وهي تخلع ملابسها الداخلية، وعبرت عن إستيائها من عيد الحب.

وكانت كلينك شاركت متابعيها مؤخراً مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقوم بقطع الأشجار من اجل الحصول على الحطب، معتبرة أن هذه هي المهنة التي لجأت إليها بعد ان أعلنت إفلاسها.

وعلقت كلينك على الفيديو قائلة: "بعد الإفلاس شغل Mogli في الجل".

وظهرت كلينك في الفيديو وهي مرتدية قميصاً زهري اللون، كاشفة عن حمالة الصدر، الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى التعليق على هذا الفيديو بشكل هائل.