عبر نجم نادي روما الصاعد، نيكولو زانيولو البالغ 19 عاما، عن امتعاضه من نشر والدته فرانشيسكا كوستا صورها المثيرة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية اليوم، أن زانيولو علق على الصورة الأخيرة التي نشرتها والدته على حسابها في انستغرام، وقال: "أوقفوا أمي. ماذا تفعلين في هذه الصور؟ عمرك 40 عاما".
وتتباهى والدة زانيولو، البالغة 41 عاما، بأن لها أكثر من 178 ألف متابع في انستغرام، ولكنها على ما يبدو أغضبت ابنها بعد الصور المثيرة التي نشرتها على حسابها.
كانت هذه تفاصيل خبر خليفة الإمبراطور توتي يطالب والدته بالتوقف عن نشر صورها المثيرة عبر انستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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