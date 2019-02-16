البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة سعد الحريري

نالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري ثقة مجلس النواب بـ 111 صوتا من أصل 117 نائبا حاضرا وذلك في ختام جلسات مناقشة البيان الوزاري. وأشارت مواقع إخبارية لبنانية إلى أسماء النواب الذين رفضوا منح الحكومة ثقتهم وهم كل من: ​جميل السيد​ و​أسامة سعد​ و​سامي الجميل​ و​إلياس حنكش​ و​نديم الجميل​ وبولا يعقوبيان​.

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