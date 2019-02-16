عاجل.. إطلاق نار في ولاية إلينوي الأمريكية وسقوط عدد من الجرحى

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع إطلاق نار في ولاية إلينوي الأمريكية، مساء اليوم الجمعة. وتحقق الشرطة الأمريكية في تقارير تفيد بوقوع إطلاق نار داخل مقر شركة Henry Pratt في مدينة أورورا بولاية إلينوي، فيما أعلنت سلطات المدينة إلقاء القبض على مطلق النار. Advertisements وأفادت تقارير إعلامية بسقوط عدد من الجرحى جراء الحادث، بينهم 4 شرطيين.

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