اليابان ترشح ترامب لجائزة نوبل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، رشحه للفوز بجائزة نوبل للسلام بسبب مبادرته لخفض التوتر العسكري مع كوريا الشمالية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "رئيس وزراء الياباني آبي سلمني أجمل نسخة من رسالة بعثها للناس الذين يمنحون شيئاً يسمى جائزة نوبل للسلام".

وأضاف "قال لي إنه كان قد رشحني، بكل احترام، باسم اليابان، لكي يمنحونني جائزة نوبل للسلام".

ولكنه أضاف أنه "لن يحصل عليها على الأرجح مطلقاً".

وسخر من منح الجائزة لسلفه باراك أوباما في 2009.

وقال: "لقد منحوها لأوباما بعد 15 ثانية من وصوله للبيت الأبيض، وليس معروفاً لماذا حصل عليها".

ومن المقرر أن يلتقى ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون في هانوي فيتنام في 27 و28 من الشهر الجاري.

وستكون هذه القمة الثانية بين الجانبين بعد التي جرت في سنغافورة في يونيو الماضي، حيث جرى الاتفاق على العمل لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

ولم يحرز الحوار بين البلدين تقدماً بارزاص منذ قمة سنغافورة.