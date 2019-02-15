فالفيردي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة بلد الوليد

أعلن المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، ، قائمة فريقه التي ستواجه بلد الوليد، مساء غدًا السبت، ضمن الجولة منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وجاءت القائمة كالتالي: تير شتيجن، إيناكي بينا، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، لينجليت، ألبا، كيفن برينس بواتينج، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال، فيرمايلين، مالكوم، كوتينيو، ديمبلي، سواريز، ميسي.

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