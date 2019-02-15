ذكر متحدث باسم الشرطة السودانية اليوم الجمعة أن شرطيا سودانيا قتل متأثرا بجراحه بعد أن ألقى محتجون حجارة على سيارة تابعة للشرطة كانت تمر بالقرب من مظاهرات في العاصمة الخرطوم.
نقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم الشرطة السودانية اليوم الجمعة قوله إن شرطيا سودانيا قتل متأثرا بجراحه بعد أن ألقى محتجون حجارة على سيارة تابعة للشرطة كانت تمر بالقرب من مظاهرات في العاصمة الخرطوم.
وقال المتحدث إن السيارة كانت تمر بالمنطقة بالصدفة في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم.
وكانت وسائل إعلام، أفادت بأنه حدث انقطاع كامل للتيار الكهربائي في عموم دولة السودان، اليوم الجمعة.
وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، فإن التيار الكهربائي بعموم السودان انقطع، وأن الفنيين بدأوا بإعادة تشغيل المحطات تدريجيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شرطي متأثرًا باصابته من المظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.