بشكتاش ينتزع فوزا صعبا من ملطية سبور في الدوري التركي

انتزع فريق بشكتاش فوزا صعبا من مضيفه ملطية سبور 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم.

وسجل هدفي بشكتاش اتيبا هتشنسون في الدقيقة 49 وآدم لياييتش في الدقيقة 70، فيما سجل هدف ملطية سبور عمر شيشمان أوغلو في الدقيقة 62.

وشهدت المباراة طرد آدم بويوك في الدقيقة 39.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد ملطية سبور عند 34 نقطة في المركز الرابع.

يذكر أن هذا الفوز هو الحادي عشر لبشكتاش في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة لملطية سبور في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في سبع.