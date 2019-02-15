لجنة الاطباء: تحديث بضحايا التعذيب في معتقلات جهاز الأمن

واصل جهاز أمن النظام تعديه على كرامة الإنسان السوداني ليس بالاعتقال فقط -و الذي هو تعدٍ و تجاوز لحقوق الإنسان- و إنما بالتعذيب المؤثر مباشرة على الأجهزة الحيوية و بالذات جهاز الكلى كما أشرنا في تقرير سابق عن ضحايا التعذيب في معتقلات ولاية كسلا . و يصل التعذيب أحيانا لدرجة الموت كما حدث للشهيدين ابناء دارفور حسن طلقا وفائز عبدالله و للشهيد الأستاذ أحمد الخير .
و قد علمت لجنة أطباء السودان المركزية تعرض أربعة من المعتقلين لدى جهاز أمن النظام بمدينة ود مدني للتعذيب و مضاعفات متفاوتة كالآتي :
د. يوسف الحوري ، طبيب صيدلي ، تم اعتقاله في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة و أحضر اليوم إلى مستشفى الكلى بمدينة ود مدني و هو مصاب بالفشل الكلوي الحاد نتيجة التعذيب والإجهاد العضلي ، والجفاف وهو طريح الفراش الأبيض بمستشفى الكلى .
مهندس مرتضى ، أحضر إلى المستشفى قبل أسبوع بعد تعرضه للتعذيب في المعتقلات ، مصاب بالفشل الكلوي الحاد .
كما تعرض الطبيبان الزملاء
د. عمر الصادق و د. مهند بشرى للتعذيب و ظهرت عليهما بعض الأعراض إلا أن حالتهما مستقرة وتحت المراقبة اللصيقة .
إن استهداف الأطباء والكوادر الصحية لن يثنينا عن مواصلة ما بدأناه فالمعركة الآن مع النظام هي معركة بقاء . معركة قدمنا فيها الشهداء والمصابين والمعتقلين لهم السلام و المحبة .
تؤكد لجنتكم -كجزء أصيل من تجمع المهنيين السودانيين و إعلان الحرية والتغيير- إستمرار هذه الثورة حتى نهاياتها متحدّين بسلميتنا كل أصناف العنف و مهما إزدادو بطشاً وسحلاً إزددنا قوةً وثباتاً .
إعلام اللجنة
١٥فبراير ٢٠١٩
#موكب15فبراير
#مدن_السودان_تنتفض
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