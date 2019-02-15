الظفرة يسقط العين بثلاثية في الدوري الإماراتي

سقط فريق العين في فخ الخسارة أمام مضيفه الظفرة صفر / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الوحدة على دبا الفجيرة 3 / 1 وتعادل الإمارات مع اتحاد كلباء 1 / 1 وشباب الأهلي دبي مع عجمان 2/2.

وسجل أهداف الظفرة خالد باوزير ورومولا دوس سانتوس وعبد الرحمن يوسف في الدقائق الثانية و85 والاخيرة من المباراة.

ورفع الظفرة رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد العين عند 32 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز الوحدة على ضيفه دبا الفجيرة 3 / 1.

وسجل أهداف الوحدة خليل الحمادي وسيبستيان تيجالي وليوناردو دا سيلفا في الدقائق 14 و57 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف دبا الفجيرة ياسين البخيت في الدقيقة 51.

ورفع الوحدة رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف بني ياس، وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر الأخير.

وفي المباراة الثالثة، عاد فريق عجمان من بعيد وحول تأخره بهدفين أمام مضيفه شباب الأهلي دبي إلى تعادل 2/2.

وتقدم شباب الأهلي دبي بهدفين نظيفين سجلهما خايمي ايوفي وايميليانو فيشيو في الدقيقتين 18 و37، وتعادل عجمان عن طريق هدفين سجلهما مامي تيام في الدقيقتين 41 و83.

ورفع عجمان رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع كما رفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى29 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الرابعة، تعادل الإمارات مع ضيفه اتحاد كلباء 1/1.

تقدم الإمارات بهدف سجله شيخ دياباتي في الدقيقة 89 قبل أن يتعادل اتحاد كلباء عن طريق بالازس جوجام في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد مايك راموس لاعب اتحاد كلباء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع الإمارات رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير كما رفع اتحاد كلباء رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن.