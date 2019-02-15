تعرض احد الابراج لعمل تخريبي يؤدي لقطع الكهرباء القومية

ﺃﻋﻠﻨﺖ الشركة السودانية للكهرباء ﺍﻥ الشبكة القومية الكهرباء ﺳﺘﻌﻮﺩ تدريجياً ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ الاطفاء الشامل ، ﻧﺘﻴﺠﺔ الي احتمال ﺗﻌﺮﺽ احد ﺃﺑﺮﺍﺝ ﻧﻘﻞ الكهرباء ﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ .ﻭﻧﻘﻠﺖ ﻭﻛﺎلات اخبارية سودانية ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻓﻲ الشركة السودانية للكهرباء ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﻧﻘﻞ الكهرباء القومية يرجح انها ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍلخامسة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍلجمعة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻣﻲ قطعة ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺑﺮﺍﺝ 49 ﻭ 50 ﻓﻲ منطقة شريان الشمال ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺧﺮﻭﺝ كامل الشبكة القومية عن الخدمة نتيجة للضغط العالي الذي تعرض له الخط الناقل .

ﻭﺃﺷﺎﺭ المصدر ﺇﻟﻰ ﺃﻥ الشبكة القومية ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻢ ﺳﺤﺐ ﺍلقطعة الحديدية ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍلسادسة ﻣﺴﺎﺀ .. ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ المحطات ﻭستتم ﻋﻮﺩﺓ ﺍلشبكة القومية بالكامل ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺎﻋﺘﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .ﻭﺃﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ باﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻭﻧﺒﺬ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﻌﻜﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .هيئ

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع قناة المدارية