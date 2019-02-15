وزارة الصحة تصدر ( 39)سياسة لنظافة البيئة

أصدرت اليوم وزارة الصحة ولاية الخرطوم (39) سياسة وإجراء لنظافة وتطهير بيئة المؤسسات العلاجية والصحية لجميع المؤسسات الصحية والعلاجية بالولاية، مشددة على ضرورة أن تملك تلك الاصدارة لجميع المتقدمين لعطاءات النظافة بالمؤسسات الصحية حتى تصبح النظافة والتطهير بالمؤسسات الصحية وفق المعايير العالمية.

وقال د. بابكر محمد علي مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم إن اهتمام الوزارة بالنظافة والتطهير جزء من الاستراتيجية الشاملة للوقاية من الاصابة بالامراض ونقلها. مشيرا إلى أن ذلك يحد من انتشار العدوى المكتسبة في المؤسسات الصحية داخل المنشآت الصحية وتعد من أكثر المشاكل الصحية لما لها من أثر كبيرفي زيادة معدل الاصابة بالأمراض وزيادة معدل الوفيات.

وأضاف بابكر أن حدوث العدوى داخل المستشفيات يؤدي إلى زيادة معدل مكوث المريض وزيادة تكاليف العلاج التي تؤثر بدورها على الاقتصاد القومي.

ومن جانبه قال د. محمد إبراهيم مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بحسب وكالة السودان للانباء إن الهدف العام من إصدار تلك السياسات والإجراءات هو رفع مستوى النظافة والتطهير في المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالقدر الذي يقلل من فرص انتشار العدوى إلى ما دون المعدل القياسي لتلبية طموحات مقدمي الخدمة ويرضي توقعات المترددين، لافتا إلى أن الإصدارة تلزم جميع مقدمي الخدمة الصحية بالمحافظة على بيئة نظيفة جافة وخالية من الأتربة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .