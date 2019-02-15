واصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني مع فريقه ليفربول الإنجليزي تحضيراته استعدادا لمباراة بايرن ميونخ الألماني، والتي ستُقام على ملعب الأنفيلد الثلاثاء المقبل ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور له وهو مبتسم أثناء التدريبات التي أقُيمت اليوم الجمعة بمركز ميلوود. وعاد الريدز إلى تدريباته أمس الخميس عقب عودته من المعسكر الذي أقُيم في مدينة ماربيلا الإسبانية. جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستُقام على ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء 13 من مارس المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر "صلاح" يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البافاري..(صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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