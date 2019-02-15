محمد عواد يعلق على خسارة الوحدة أمام الشباب في الدوري السعودي

عبر محمد عواد حارس مرمى نادي الوحدة السعودي، عن استيائه الشديد بعد خسارة الفريق أمام نادي الشباب، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
وقال عواد في تصريحات تلفزيونية لقناة "السعودية الرياضية" : "بعد طرد لاعب الشباب في الشوط الأول حصل لنا انخفاض في المستوى، وقدمنا شوط ثاني بشكل أفضل، ولكن غابت الأهداف عن الفريق في مباراة اليوم".
وتابع : "الحارس يجب أن يؤدي أكثر من دور في الملعب وليس حارس فقط، وحاولت في الشوط الثاني أن يتقدم المدافعين لتسجيل الأهداف".
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