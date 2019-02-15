نيمار يكشف عن أنباء سارة بشأن إصابته

كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن أنباء سارة بشأن التعافي من إصابته.
وقال نيمار في تصريحات صحفية: " الأمور تتحسن، لقد قمنا بالفعل بالعديد من العلاجات، بعض الإجراءات من أجل أن تتحسن الإصابة بأسرع وقت ممكن، ونحن سعداء بالتقدم وبالطريقة التي تسير بها الأمور".
وأضاف: “لا أطيق الانتظار لأفعل أكثر شيء أحب القيام به في حياتي وهو كرة القدم. فترة العلاج تتراوح بين 8 و10 أسابيع، هكذا نظن، لذا أعتقد أنه على الأكثر 10 أسابيع. لقد عملنا من أجل تسريع العملية".
وأكد "نيمار" أنه يأمل في المشاركة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في حالة تأهل البي إس جي.
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