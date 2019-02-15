حزب العمال الجزائري يحيل قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاجتماع لجنته المركزية

قالت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري (معارض) إن قرار مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل القادم يعود إلى اللجنة المركزية للحزب التي ستجتمع في دورة استثنائية في وقت لاحق.

وأضافت حنون - في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال بالجزائر العاصمة اليوم الجمعة - أن "لقاء اليوم سيتطرق إلى حصيلة الاستشارة الداخلية والحوار مع المواطنين حول الانتخابات الرئاسية والتحضير للدورة الاستثنائية للجنة المركزية التي ستفصل نهائيًا في مسألة مشاركة الحزب من عدمها في الانتخابات"، مشيرة إلى أن وجود تباين في آراء أعضاء الحزب خاصة منذ إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه.

وتابعت أن حزبها سواء قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية أم لا، سوف يعبر عن رأيه بخصوص البرامج الانتخابية عن طريق حملة سياسية مكثفة يضع في جوهرها سيادة الشعب في إطار إعادة تأسيس سياسي ودستوري وذلك من خلال انتخاب جمعية تأسيسية وطنية.

وأكدت أن الهدف من هذه الحملة يكمن في التصدي للمخاطر الداخلية التي تفتح باب التدخلات الخارجية، داعية إلى التعبئة الشعبية الواسعة التي تحصن الأمة من كل هذه المخاطر.

وقالت إن "كل مرشح حر في اقتراح ما يراه متطابقًا مع قراءته السياسية بخصوص مستقبل البلاد"، مشيرة إلى أن الرئيس بوتفليقة له الحق في أن يضع المؤتمر الوطني الشامل الذي تحدث عنه في رسالة إعلان ترشحه كمحور رئيسي في حملته الانتخابية".