الفنان حمادة عباسية يثير جدلاً واسعاً في ولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يطل الفنان المثير للجدل حمادة عباسية مساء اليوم على مسرح معارض التجارة بولاية الجزيرة، هذا وقد أثار إعلان لجنة التنظيم عن اسم عباسية جدلاً كثيفاً خصوصاً داخل الدوائر الحكومية. وبالمقابل وجد إعلان حفل عباسية قبولاً واسعاً من الشباب بالولاية، والذين علت أصواتهم بشكل هستيري حال إعلان اللجنة المنظمة لاسم ذلك الفنان خلال افتتاح المعرض قبل أيام، مما يشير وبشكل واضح إلى الشعبية الكبيرة التي يحظى بها هناك.

على ذات السياق تساءل عدد من الشباب الحاضرين عن إمكانية ترديد عباسية لأغنيته الشهيرة: (احيي)، وهو السؤال الذي أجاب عليه عدد من أعضاء اللجنة المنظمة، مشيرين إلى أن عباسية حر في اختيار ما يريد ترديده من أغنيات بشرط أن تكون أي أغنية سيرددها مجازة وغير محظورة ومصدق بترديدها، وهي الإجابة التي يبدو أنها لم ترق لأوليك الشباب.

جدير بالذكر حسب صحيفة الدار أن أغنية عباسية أثارت موجة من الاستياء والغضب في أوساط المتابعين والمراقبين للوسط الفني حيث وصفت بالأغنية (الساقطة)، فيما صب آخرون جام غضبهم على عباسية مطالبين إياه بعدم ترديدها، قبل أن تتدخل شرطة النظام العام مؤخراً وتقوم باستدعائه للنظر في الشكاوى التي قدمت ضد ذلك الفنان والأغنية التي يرددها، هذا وقد نفى حمادة عباسية في وقت سابق أن يكون استدعاؤه من قبل الشرطة له علاقة بهذه الأغنية.