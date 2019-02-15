الأهلي شندي يُسقط السلاطين ويضع قدما في النخبة

شهاب محمد - الخرطوم - الاهلي شندي

الخليج 365 :

وضع الأهلي شندي قدما بدوري النخبة، بعد فوزه المهم خارج ملعبه، اليوم الجمعة، على مضيفه المريخ الفاشر (1-0)، ضمن الأسبوع الـ12 لفرق المجموعة (أ)، بمسابقة الدوري السوداني الممتاز.

أحرز هدف الأهلي شندي، لاعب وسطه الدولي إبراهيم سنجاب، في الدقيقة 37.

وهو أول فوز للأهلي شندي على المريخ الفاشر في عقر داره منذ عدة مواسم، ورفع الفريق رصيده إلى 22 نقطة، منفردا بالترتيب الثاني، وتجمد الفاشر عند 16 نقطة.

وفي ذات المجموعة بمدينة سنار على النيل الأزرق، أحبط الهلال كادقلي مضيفه فريق ود هاشم، وخرج متعادلا بدون أهداف.

وكان ود هاشم يبني آمالا عريضة على هذه المباراة، خاصة أنه يمكن للفوز أن يرفع سقف طموحاته بالصعود للنخبة.

التعادل رفع رصيد ود هاشم إلى 14 نقطة، والهلال كادقلي إلى 12 نقطة.