النفط: مليار و”600″ مليون برميل نفط تحت الأرض ينقصها التمويل

شهاب محمد - الخرطوم - نفط

الخليج 365 :

أكد وزير النفط و الغاز المعادن، أزهرى عبد القادر ، أن موقف إمدادات المواد البترولية حالياً يُعد أفضل مقارنة بفترات الأزمة السابقة، فيما أعلن أن حوالى مليار وستمائة مليون برميل من خام النفط تكمن تحت الأرض جاهزة للاستخراج ينقصها التمويل فقط.

وقال عبد القادر، فى تصريح صحفي عقب تقديمه تقريراً لمجلس الوزراء حول موقف الإمداد النفطي أمس، إن المصفاة تعمل بشكل منتظم وجيد ، وأعلن عن اتجاه لتوفير مخزون إستراتيجي، وكشف عن شروعهم فى معالجة بعض الإتفاقيات.

و قال إن البلاد تستورد حوالى ٤٠% من الاستهلاك اليومي وأشار إلى مجهودات تبذل للوصول لاتفاق لتمويل البلاد من خلال ٤٠% وهو ما يمثل عجز المصفاة بعقودات طويلة الأمد، فضلاً عن إجراءات أخرى تتعلق بترشيد الاستهلاك .

وكشف الوزير أن حوالى مليار وستمائة مليون برميل من خام النفط جاهزة تحت الأرض للاستخراج ينقصها فقط التمويل و معالجة الكثير من المشكلات الأخرى ، وقال إن المساعى تُبذل لتوفير تمويل أجنبى أو عملات صعبة.

فى سياق أخر قال الوزير أن أكثر من مليون شخص جلهم من الشباب يعملون فى التعدين الأهلى قال إن إنتاجهم يفوق القطاع المُنظم.