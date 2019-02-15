الغاء مباراه الهلال الابيض والامل عطبرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل- الخليج 365 : تسبب انقطاع التيار الكهربائي عن استاد الخرطوم في الغاء وتاجيل المباراه لتلعب غدا السبت عند الساعة الثالثة والنصف عصرا باستاد الخرطوم بدون جمهور حسب قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم

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