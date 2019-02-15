سفيرة واشنطن السابقة في مصر: الجيش سوف يطيح بسيسي مثلما اطاح بمرسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة، آن باترسون، في حلقة نقاشية، إن الجيش المصري الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي، قد يطيح مستقبلا بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت باترسون سفيرة أمريكا لمصر من 2011 وحتى 2013، وشاركت في حلقة نقاشية، بعنوان “الانتفاضات العربية بعد 8 سنوات.. الدروس المستفادة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”، والتي نظمها مركز التقدم الأمريكي في واشنطن، اليوم. القدس العربي

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