نائب رئيس جمهورية تركيا : حريصون على علاقاتنا الاستراتيجية مع السودان

أكد نائب رئيس جمهورية تركيا فؤاد اوكتاي حرص القيادة التركية على علاقاتها الاستراتيجية مع السودان. وجدد اوكتاي خلال استقباله الاستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي مبعوث رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير لانقرة وقوف تركيا الكامل مع السودان في وجه التحديات التي تستهدف أمنه واستقراره. وسلم السيد ممتاز خلال اللقاء رسالة خطية من السيد رئيس الجمهورية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان تتعلق بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

واستعرض اللقاء تفاصيل مشروعات الشراكة الاستراتيجية تمهيدا لعقد اجتماعات المجلس الأعلي للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وبحسب وكالة السودان للانباء فقد قدم الأستاذ ممتاز شرحا للأوضاع في السودان عقب الاحتجاجات الأخيرة مؤكدا هدوء الأوضاع مشيرا للخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية علي المدى القصير والطويل. وفي ذات السياق التقى السيد الوزير رئيس مجموعة الصداقة التركية السودانية وأعضاء المجموعة كما التقي مع الدكتور جودت يلماز رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم وتم خلال اللقاءين بحث دعم وتطوير العلاقات الثنائية في المجال البرلماني والحزبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .