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الرئيس التشادي يستقبل ابراهيم السنوسي

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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عبر الرئيس التشادي ادريس دبي عن تقديره وشكره لمتابعة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للتطورات التي شهدتها بلاده، ولتهنئته بالانتصارات التي حققتها تشاد على العدوان الغاشم عليها مؤكداً أن استقرار البلدين كل لا يتجزأ.

وأشاد الرئيس دبي خلال لقائه بالعاصمة التشادية انجمينا، مساعد رئيس الجمهورية الشيخ إبراهيم السنوسي، الذي نقل للرئيس التشادي تهنئة رئيس الجمهورية بالانتصارات، بالمستوى الرفيع الذي تشهده العلاقات مع السودان، مؤكدا دعم ومساندة بلاده له في كافة المحافل الاقليمية والدولية، ولجهوده في تعزيز مسيرة الاستقرار والسلام الداخلي.

وأبدى الرئيس التشادي خلال اللقاء حرص بلاده لترقية وتطوير علاقات التعاون وخاصة في المجالات الاقتصادية بما يحقق مصالح البلدين ويلبي طموحات شعبيهما.

إلى ذلك أشاد الشيخ السنوسي في تصريح صحفي بالعلاقات المتميزة بين الخرطوم وانجمينا، وقال إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها والقضايا المتصلة بملفات التفاوض والسلام في السودان والتي ظل الرئيس دبي يؤدي فيها أدوارا إيجابية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

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وأعلن الشيخ السنوسي بحسب وكالة السودان للانباء أن لقاءه بالرئيس دبي بحث أحد الملفات المهمة المتصلة بالتفاوض، والتي سيتم الكشف عنها لاحقا، وأن رئيس الجمهورية والرئيس التشادي سيشهدان مراحل توقيعها النهائية.

وعبر مساعد رئيس الجمهورية عن تقديره للتقدم الكبير الذي تشهده علاقات التعاون بين السودان وتشاد وخاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية بما يعزز استقرار وتقدم البلدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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