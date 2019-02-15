عُضوٌ بهيئة عُلماء السُّودان يُهاجم الطاقم الاقتصادي ويدمغه بالفشل

كَشَفَ داعية في هيئة علماء السودان، عن تعرُّضه للخداع إثرْ استجابته لمُبادرة تحث على إيداع الأموال بالبنوك مع تَعهُّدات باستردادها عند الطلب.

وحمّل عُضو هيئة عُلماء السُّودان، ومقدم برنامج “فتاوى” على قناة النيل الأزرق، محمد هاشم الحكيم، الطاقم الاقتصادي حالة تردي الأوضاع، واصفاً أفراده بالكذب والفشل.

وكان اتّحاد أصحاب العمل دشّن مُبادرة باسم “إيداع” لحث رجال الأعمال على توريد مُدّخراتهم في البنوك لحل أزمة السُّيولة، شريطة استردادها متى أرادوا ذلك.

وبحسب صحيفة الصيحة فقد أوضح الحكيم في مقطع فيديو بَثّه أمس، أنّه شارك في المُبادرة ليستفيد من ماله الفقراء والمساكين، بعد وعدٍ باستردادها متى احتاجوا إليها، وقال: “نتيجة هذه المُبادرة أقرّ بأنّني قد خُدعت، ولم أستطع حتى هذه اللحظة أن استرد أموالي”، وأضاف: “المؤمن لا يكذب”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .