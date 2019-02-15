الهلال يقيل الزعفوري

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال قراراً بإقالة المدرب التونسي اراد الزعفوري من منصبه بجانب المحلل أيمن اليماني، والعقيد حسن محمد صالح مدير الكرة، وعين الاستاذ الطريفي الصديق رئيساً للقطاع الرياضي والكابتن عبدالمنعم جميل مديراً للكرة، وأكد المجلس في بيانه الذي أصدره على الموقع الرسمي للنادي أنه سيقوم بإعلان المدرب الجديد خلال الساعات القادمة حتى يلحق ببعثة الفريق في زامبيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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