أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبيرغ، أن لقاءه مع وزير الخارجية الروسي الجمعة على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ لم يسفر عن تطورات جديدة في النزاع حول اتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى.
وقال ستولتنبيرغ وهو نرويجي الجنسية بعد مباحثات اليوم: "لم يأت الجانب الروسي بأية إشارات جديدة".
كانت الولايات المتحدة أعلنت مطلع الشهر الجاري وبدعم من حلفاء الناتو خروجها من الاتفاقية بحلول الثاني من أغسطس المقبل.
وتمثل اتهامات موجهة لروسيا المبرر الرسمي لهذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة، حيث تقول واشنطن إن "روسيا تنتهك بنود الاتفاقية بإنتاجها منظومة صواريخ متوسطة المدى هي "9.إم.729".
كانت هذه تفاصيل خبر لا إشارات إيجابية بين الناتو وروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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