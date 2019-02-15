المخابرات البريطانية تحذر من عودة القاعدة

قال مدير المخابرات البريطانية أليكس يانجر، اليوم الجمعة، إن العلاقات الأمنية بين بريطانيا وحلفائها الأوروبيين تخيم عليها مشاكل مشتركة مثل التعامل مع المقاتلين المسلحين والعائدين إلى أوروبا بعد انهيار "الخلافة" التي أعلنها تنظيم داعش في سوريا والعراق.

Advertisements

وأضاف في تصريحات للصحافيين في ميونيخ "نحن قلقون جداً من هذا لأن كل التجارب تشير إلى أنه بمجرد دخول شخص ما في هذا النوع من الصلات فإنه يكتسب على الأرجح المهارات ويكون قد شكل العلاقات التي ربما تجعل منه شخصاً في غاية الخطورة".

وأضاف أن "تنظيم القاعدة عاود الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع داعش"، وقال "القاعدة التنظيم الذي كان دائماً في حالة خصومة مع داعش.. عاودت الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع داعش".